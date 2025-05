„Pedig olyan egyszerű lenne egy nem-et mondani és ezzel tisztáznák is magukat. De, nem áll rá a szájuk, amiből arra következtetek, hogy találkoztak és félnek a szembesítéstől. Ha viszont valóban találkoztak és ennek a találkozónak bármi köze is volt a hazánk ellen indított dezinformációs támadáshoz, akkor a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter nem csak hazaáruló, de hülye is.