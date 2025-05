Figyelmeztet a képviselő: Brüsszel épp az ukrán-tervet hajtja végre (VIDEÓ)

Május 26-án, hétfőn délután 14 órától az azonnali kérdésekkel folytatta ülését a parlament. Menczer Tamás országgyűlési képviselő Dobrev-Tisza-paktum Ukrajnáért címmel tett fel kérdést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszternek. „Brüsszelben döntöttek, és azt a döntést hozták, hogy Ukrajnát gyors pályán behozzák az Európai Unióba, és emellett azt a döntést is meghozták, hogy minden lehetséges eszközzel támogatják” – emlékeztetett a politikus.

Majd azzal folytatta, „amit most Brüsszel csinál vagy csinálni akar, az az ukrán-terv végrehajtása.

Ugyanis Brüsszel úgy akarja segíteni Ukrajnát, hogy Európát elzárja, elvágja az orosz nyersanyagoktól.

Amennyiben ez sikerül, ha Brüsszel végre tudja hajtani az ukrán-tervet, akkor a magyar villanyszámla megduplázódik, átlagosan 7 ezerről 14 ezer forintra, a gázszámla pedig háromszorosára vagy három és félszeresére nő, átlagosan 16 ezerről 54 ezer forintra, és ez felháborító” – vázolt fel a kormánypárti képviselő egy borús forgatókönyvet.

Dobrev Klára és Magyar Péter pártja az ukrán érdekeket képviseli

Menczer hozzátette, az is felháborító, hogy Magyarországon is vannak olyan pártok, amelyek az ukrán érdeket képviselik. „Ilyen Dobrev Klára (DK) és a Tisza Párt is. Ezt nem kell kitalálni, ezt ők maguk elmondták. Dobrev Klára elmondta, hogy be akarja hozni Ukrajnát az EU-ba, a Tisza Párt pedig csinált egy felmérést, és erre hivatkozva azt állítja, hogy a magyarok többsége, mintegy 60 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Erre a felmérésre hivatkozik az ukrán elnök, Zelenszkij is” – emlékeztetett a fideszes politikus.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója megszólalását azzal zárta, hogy a Fidesz-KDNP ezzel szemben a magyar érdeket képviseli most, és mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson, immár online is.

Az azonnali kérdések óráját alább követheti figyelemmel:

Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

