De lényeg a lényeg, ünnepelni való teljesítmény ez Webertől, hiszen nála jelenleg – ezek szerint – nincs jobb. Át is kalapálták gyorsan a Szolidaritás Ukrajnával nevű határozatot ennek örömére, amely többek között kimondja, hogy az Európai Néppárt további fegyvereket és pénzügyi támogatást kíván küldeni Ukrajnának.

És kérem, ez az igazi európai demokrácia: nincs ellenvetés, nincs ellenjelölt, kuss van, és behódolás.

És talán ebből az egészből jól megérthetővé válik az is, hogy miért Ukrajna a legfontosabb. A válasz pedig az, hogy miért ne? Jelenleg az európai politikában semmi szükség arra, hogy az európai emberek érdekeit képviseljék a Weber, meg Ursula félék, hiszen ahogy azt ezúttal is láthattuk, ellenjelöltek nélkül, egymásnak adogatják a pozíciókat, valahogy úgy, mint amikor a komcsi újságírók évente kiosztják egymás között a Minőségi Újságírásért díjat, meg a Soma-díjat… nekik sem kell jót, igazat, vagy jól írni, akkor is megkapják saját maguktól a jutalmazást.”