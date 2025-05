„Tudjátok mi a méregfoga itt mindennek? Megszűnt az újságírás becsülete. Bementem a Partizánba, mert egy utolsó hülye vagyok. Azt gondolom, hogy vannak emberek, akik csak beszélgetni szeretnének. Aztán, aztán kiderül, hogy dehogy. Minden beszélgetésdarabka kampányeszköz. Vagy azért, mert lám-lám szakad a Fidesz, vagy azért, hogy bebizonyítsuk, hogy a fideszes hülye, vagy ezeregy másért. Ez így van itt is, meg ott is.

Nem kárhoztatok, a megafonnál is üzenet a politikus háta is grimasza is. Vannak igazi beszélgetések is, de nem tudhatod, hogy amire beülsz az igazi, vagy kampányeszköz. Ezekben a helyzetekben nem lehetsz okos. Nincs okos, bármit, bárhogy válaszolsz, az stratégiailag jó. Ott vagy, az már egy üzenet, valamit nem tudsz, az is egy üzenet, billegsz a széken, az is, ha mosolyogsz vagy vicsorogsz, akkor is siker! Pont a Partizán interjúban kérdezte Gulyás Márton, hogy miért nem nyilatkozik Orbán Viktor, pedig régen, amikor külpolitikai tudósító voltam, akkor még ez nem volt gond.

Megpróbáltam megmagyarázni neki, hogy azért nem nyilatkozik, mert megszünt az újságírás becsülete.

Elmész valahova, de az csak egy csapda, aztán ott addig kérdeznek, nyúznak, hogy aztán összevágjanak belőle valamit, ami a megfelelő narrálással hülyét, okost, szépet, rondát csinál belőled. Ezt nevezik ma újságírásnak. Ki az a hülye, aki ezek után kötélnek áll?”