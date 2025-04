Tisza-botrány: egyik tagad, másik hallgat, a harmadik lebukott – forrnak az indulatok

Ahogy arról tényfeltáró cikksorozatunk legutóbbi részében beszámoltunk, egy olyan információgyűjtő egység működik a Tisza Párt mellett, amelynek feladata, hogy kapcsolatot építsen ki az állam működésére rálátó személyekkel, és tőlük – akár fenyegetés alkalmazásával is – az Orbán-kormány számára kedvezőtlen adatokat szerezzen. A csoport már több embert is megkeresett, az egyikőjüket részletesen is ismertettük.

Egy korábban államigazgatási területen dolgozó nő jelentkezett munkára a Tisza Pártnál, ám végül egy magánlakásban találta magát, ahol három férfi – Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos volt államtitkár, valamint Radnai Márk, a párt alelnöke – faggatta őt. Céljuk az volt, hogy a nő szolgáltasson terhelő információkat korábbi munkahelyéről.