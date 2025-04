Így törölték bele a lábukat Magyarországba itthon és külföldön a Rogán-ügy miatt

A Trump adminisztráció első 100 napjának megszámlálhatatlan intézkedése közül az egyik az volt, hogy levették Rogán Antalt a szankciós listáról. A Bloomberg szerint ez „ajándék” volt Trumptól Orbán Viktornak.

Nem is olyan régen, alig három hónappal ezelőtt bejárta a nemzetközi és hazai sajtót a hír, hogy Rogán Antalt korrupcióra hivatkozva szankciós listára tette az Egyesült Államok. A korrupció részletei nem lettek kifejtve, de a Politicótól kezdve a Guardianig, a nagy angol nyelvű lapok ezt úgy értelmezték, hogy a Biden adminisztráció szándékosan odaszúrt még a magyar kormánynak. A legtöbb lap megjegyezte ugyan, hogy Trump várhatóan kedvezőbben fog tekinteni a magyar kormányra, de megkérdőjelezték, hogy gyorsan levennék a politikust a szankciós listáról.

A BBC a szakcionálásról írt elemzésében például azt jósolta: egyáltalán nem biztos, hogy Trumpék leveszik Rogánt a listáról.

Ezt egyrészt azzal indokolták, hogy Magyarország túl közel áll Oroszországhoz, és a politikus felügyeli a titkosszolgálatokat is, ami miatt érzékeny a pozíciója. Másrészt azt jósolták, hogy a magyar kormányzat sem feltétlenül akarja a szaknkciók megszüntetését: „És minden felháborodás ellenére, amit az Orbán kabinetfőnökével szembeni szankciókról szóló döntés miatt kifejeztek, a Fidesz intézményrendszerének több vezető személyisége már régóta ki van akadva Rogán és mások életmódja, az általa gyakorolt hatalom, valamint a párt által oly hangosan hirdetett konzervatív és keresztény értékektől való eltávolodás miatt.”

A hazai és külföldi sajtóban is nyilatkozó magyar elemzők azt jósolták, hogy „bonyolult és nehéz” lesz levenni a politikust a szankciós listáról.

Takácsy Dorka, az Euroatlanti Integrációs és Demokrácia Központ elemzője januárban azt nyilatkozta a brit Guardiennek, hogy „nehéz procedúra lesz levenni Rogánt a szanckiós listáról.”

Takácsy szerint Rogán levétele a szankciós listáról nehéz folyamat lehet, még akkor is, ha a következő kormány részéről meglesz a politikai akarat.

„Egy olyan magyar miniszter, akinek a tevékenysége aktívan aláássa az amerikai stratégiai érdekeket, valószínűleg nem lesz első számú prioritás, annak ellenére, hogy Trump és Orbán között a szavak szintjén kiváló személyes kapcsolat van”

– fejtetgett az elemző.

Hasonló hangnemben szakértettek a magyar ellenzéki médiában is, a Magyar Hang például arról írt : Trump leveheti a poltikust a listáról, de csak ha akarja, de ha nem teszi akkor nehét út áll Rogán előtt. A lapnak egy megkérdezett szakértő azt fejtegette, hogy a természetes fellebezés milyen bonyolult lesz majd: „Rogán Antal kérheti a döntés adminisztratív felülvizsgálatát az amerikai pénzügyminisztériumtól – még pontosabban az azon belül működő Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivataltól –, és ha itt kudarcot vall, bírósághoz fordulhat. Ez esetben a minisztérium kénytelen lesz további részleteket ismertetni a döntés indokairól.

Az amerikai szankciók elleni bírósági fellépés azonban nagyon bonyolult.”

A Telex is részletes elemzést adott ki még januárban azzal kapcsolatban, hogy milyen nehéz lesz lekerülnie Rogán Antalnak a listáról. „A szankciók gyakorlati következményei is szélesek lehetnek, kérdés persze az is, mennyit érvényesít ezekből valójában az Egyesült Államok, akár most, akár Donald Trump elnöki beiktatása után.

Az azonban nem egyértelmű, hogy az új elnök olyan könnyedén dönthetne Rogán nevének eltávolításáról”

– olvasható a Telex januári elemzésében.

