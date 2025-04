„Ez nem Románia...” – keményen odaszúrt a keleti szomszédunknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

Az év egyik legjobban várt interjúját adta Orbán Viktor. Többek között az amerikai–magyar kapcsolatok alakulásáról kérdezte Orbán Viktort Hont András a csütörtök este megjelent interjújában. Szóba került a külföldi finanszírozás kérdése is.

„Nézze, a Szuverenitásvédelmi Hivatal például az átlátszóval szórakozik vagy egrecíroztatja, miközben van egy teljesen ismeretlen politikai projekt a szemünk előtt, és látjuk azt, hogy van egy nagy nemzetközi techbirodalom, sőt több ilyen is, sőt Romániában bírósági ítélet is van azzal kapcsolatban, hogy ha éppen a politikai széljárás olyan, akkor ki is lehet zárni valakit azért a politikai küzdelemből, mert előnyt élvez bizonyos platformokon” – vetette fel az újságíró.

Szerintem is, amit Ön mond, hogy ez egy szuverenitásvédelmi probléma.

Tehát szerintem is az, mert maga az egész projekt, ahogy azt modernül kell mondani, tehát az egész program, vagy az egész jelenség, az egy külföldről finanszírozott és külföldről fenntartott dolog. Megjelentek a baloldali oligarchák, meg ott van az Európai Unió. Hát tegnap vagy tegnapelőtt jöttek ki azok a számok, amelyek egy bődületes összeget mutattak ki, hogy az Európai Unió költségvetéséből, ami a mi pénzünk is egyébként, hány tízmilliárdnyi összeget osztottak szét politikai szervezetek között a tagállamokban.

Tehát én nekem afelől nincs kétségem, hogy a Tisza Párt az nem egy magyar párt, az egy brüsszeli párt.

Tehát azt Brüsszelből tartják, ott vannak a gazdáik. Azt csinálják, amit ott mondanak nekik. Tehát a szuverenitásvédelemnek ez egy nagyon nagy kihívása majd a következő időszakban, mert van egy olyan párt, amely vállaltan, nem titkoltan, nyilvánvalóan a baloldali oligarchákon túl a brüsszeli gazdáinak az akaratát hajtja végre majd a magyar politikában, ha erre lehetőséget kap. Tehát erről szól majd a választás, hogy ne kapjon erre lehetőséget. Ez a politikai küzdelem tétje” – szögezte le Orbán Viktor.

Románia és Magyarország

„Elképzelhetőnek tartják, vagy tartja, hogy a Tisza Pártot kizárják a magyar választásból román mintára?” – tette fel a kérdést Hont András. „Hát Magyarországon van néhány jogszabály, amit be kell tartani.

Ez nem Románia, hogy utólag találunk ki jogszabályokat. Tehát vannak jogszabályok, azokat be kell tartani mindenkinek”

– szögezte le a kormányfő.

„És ha a Tisza Párt nem tartja be, akkor lehet, hogy a Tisza Párt nem tud elindulni” – vetette fel Hont András. „De az akkor sem a kormányzatnak a dolga, mert azt az igazságszolgáltatás rendezi. Tehát Magyarországon a kormány senkit nem tud kizárni abból a lehetőségből, hogy elinduljon a választáson, és én hallani sem akarok ilyesmiről” – jelentette ki Orbán Viktor.