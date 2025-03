Súlyos katasztrófaveszélyt jelentettek be a szomszédunkban

Az özönvízszerű esőzések miatt Horvátország több területén is árvízveszélyt hirdettek – jelentette a horvát közszolgálati rádió pénteken. A legrosszabb a helyzet az Eszék-Baranya megyei Djurdjevácon, ahol 200 házat öntött el a hegyek felől lezúduló áradat. Zeljko Kovacevic, a Horvát Vizek vállalat eszéki kirendeltségének vezetője elmondta: az elmúlt napok esőzésein túl csütörtökön négyzetméterenként további 80 liter víz hullott le nemcsak Djurdjevácra, hanem Nasicére és Slatinára is. Ugyanakkor Susine, Teodorovac, Saptinovci i Beljevina települések is víz alá kerültek, miután a közeli folyó kilépett a medréből – tette hozzá.

Verőce-Drávamente megyében a Vucica folyó öntött ki, és elérte Orahovica városát, ahol utakat zárt el. Néhány ház is víz alá került, a lakókat csónakokkal kellett kimenteni. A közép-horvátországi Károlyváros megyében szintén készültséget rendeltek el a Kupa és Korona folyó áradása miatt.

A lakosságot az árvíz sújtotta területeken a polgári védelem és a tűzoltóság is segíti a védekezésben. További problémákat okozhat, hogy a meteorológiai intézet jelentése szerint a hétvégén újabb heves esőzések várhatók.

