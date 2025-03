Román csoda? Inkább gazdasági lufi – közben Magyarország biztosan előzi a mezőnyt

Az NGM azt írta: „Magyarországon 2025 az áttörés éve!” A gazdaság dinamikus növekedési pályára áll át, az év második felében 3 százalék feletti mértékben növekedhet a GDP. Idén olyan jelentős gigaberuházások kapcsolódnak be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a BMW. Mindez azt is jelenti, hogy a fejlettségbeli felzárkózás 2025-ben tovább folytatódhat. Az NGM szerint a fordulat jelei már egyértelműen láthatók: a foglalkoztatottság rekordmagas, a dolgozók száma 4,7 milliót ér el; 16 hónapja nőnek a reálbérek és a reálbér-emelkedés minden kereseti szinten érezhető, 2024-ben 9,2 százalékkal emelkedtek, 2025-ben 5 százalék körül növekedhetnek a reálkeresetek.

2024-ben 5 százalékkal bővült a fogyasztás, ami a legmagasabb értékek között van az EU-ban.

A fogyasztás dinamikus trendje 2025 januárjában is kitartott, a kiskereskedelem forgalma 4,7 százalékos növekedést mutatott. 2024 rekordév volt a hazai turizmusnak és 2025 januárjában és februárjában is folytatódott a fellendülés. A 2024-es felfutás után 2025 januárjában is folytatódott a hitelezés élénkülése: az új lakáshitel szerződések értéke 52,2 százalékkal, az új személyi hitel szerződések értéke 43,9 százalékkal nőtt éves alapon. A lakástranzakciók száma 2024 egészében 37 százalékkal, 2025. januárban 11 százalékkal, februárban pedig 5 százalékkal emelkedett Magyarországon.

Az NGM felidézte azt is, hogy az új és a használt autók piaca a kétszámjegyű 2024-es bővülés után 2025 elején is lendületben maradt: az újautó-eladások az első két hónapban 4,8 százalékkal nőttek, emellett a használtautó-eladások is jelentős növekedést mutattak az év első két hónapjában. 2025 januárjában negyedik hónapja emelkedett az építőipari termelés volumene az előző hónaphoz képest – sorolta a gazdasági minisztérium.

(MTI)