Dömötör Csaba eldobta a kesztyűt, teljes gőzzel nekiment a Tiszának

Szavazások is bizonyítják már, hogy az Európai Parlament (EP) nagykoalíciója úgy is folytatná a háborús politikát, hogy közben már béketárgyalások zajlanak – jelentette ki Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.»«

A kormánypárti politikus azt mondta: az EP nagykoalíciója egy határozatot fogadott el, amely az eddigi „legveretesebb szöveg”. Hozzátette: ebben újabb fegyverküldéseket követelnek, azt, hogy a nyugatról küldött fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni, miközben az európai kiképzési műveleteket kiterjesztenék Ukrajna területére is. Ez egy újabb eszkalációs terv – hangsúlyozta Dömötör Csaba.