„A 21 pontos Új Gazdaságpolitikai Akciótervvel, az árrés-stoppal és az amerikai-orosz-ukrán fegyverszüneti tárgyalások megkezdésével egyértelműen a kormánypártoknál van a kezdeményezés, miközben a 30-35 százalék közé beszorult Tisza Párt elnökének az újpesti időközi választáson sikeres DK-val és a Pride-gender témára rárepülő dollárbaloldali törpepártokkal és politikusokkal is meg kell küzdenie.

Sokáig úgy tűnt, hogy sem a kormányoldal, sem a guruló dollárok kedvezményezettjeinek számító sajtótermékek és megmondó emberek által dollárbaloldalról óbaloldalra átkeresztelt parlamenti ellenzék nem tud mit kezdeni Magyar Péter (MP) politikai színre lépésével. A negyedik kétharmad után nem láttunk mást, mint 2012 októberében (Bajnai Gordon); 2017 tavaszán és nyarán (Momentum és Botka László); vagy 2021/2022 fordulóján (Márki-Zay Péter, MZP) zászlóbontásánál: Mindegyikük azt ígérte, hogy egyszerre váltja le Orbán Viktor Nemzeti Együttműködés Rendszerét (NER) és akadályozza meg Gyurcsány Ferenc hatalomba való visszatérését. Kezdeti sikerüket ennek a kormány- és ellenzékváltó attitűdnek, pontosabban e kettő, egyidejű felvillantásának köszönhették, amit idővel feladtak és »saját« politikai formációjukat bevitték az ellenzéki összefogás valamilyen formájába. Valóban minden kipróbáltak, volt itt már visszalépés, koordinált indulás, előválasztás és teljes összefogás. Mindhiába.

Magyar Péter kezdeti sikerének okát is itt érdemes keresni: Azt ígéri, hogy egyszerre váltja le a NER-t és küldi politikai nyugdíjba a DK elnökét. Arról, hogy a Tisza Párt az Európai Parlamentben és a Fővárosi Közgyűlésben többet szavaz a DK-val egyező módon, mint ellene, már kevesebbet beszél. A kezdeti sikernek van két másik oka is: Magyar Péter a kommunikáció terén sokat tanult Donald Trumptól, aki első ciklusában minden számára kellemetlen kérdést azzal ütött el, hogy azt a »fake news« kérdezi. Magyar Péter is ezt a receptet követi, a számára kínos kérdésekre lepropagandistázza a riportert, vagy szabványmondatainak egyikével válaszol, miszerint a kérdezőnek »büdös«, vagy »habzik« a szája. Ha egyik kommunikációs fogás sem működik, akkor elkezd énekelni, ha ugyanis elmenekülne a helyzetből, az végképp kínos lenne.

A kezdeti siker másik oka abban rejlik, hogy Magyar Péter — legalábbis ezidáig — el tudta kerülni Márki-Zay Péter eddigi hibáit. A Tisza Párt — Nézőpont Intézet által mért — beragadása is ezzel magyarázható: Az eddigi tudás már nem elég a kommunikációs tér tartós uralására. Mielőtt a belpolitika tavaszi helyzetképét megfestenék, nézzünk meg néhányat azokból a tanulságokból, amiket MP MZP hibáiból levont.

MZP is ellenzékváltó politikusként indult, azt remélve, hogy az ellenzékváltó szavazók mellé a kampányban be tudja majd húzni a kormányváltó szavazókat. Mivel a hazai baloldal minden eddigi formációja a külföldi érdeket képviselte, ezért MZP-nek ez a tankönyvek által is ajánlott menetrendje 2022-ben nem működött, ugyanis a baloldali előválasztásban való részvétellel, majd a többszörösen bukott baloldallal kötött választási együttműködés miatt előbb az ellenzékváltó szavazók szerettek ki belőle, majd a rezsicsökkentés támadásával és a háborúpárti álláspont támogatásával a kormányváltó szavazók sem érkeztek meg. A polgári kormány békepárti ajánlata ráadásul rekordszámú, hárommilliónál is több voksot hozott a Fidesz/KDNP pártszövetségnek.

Nézzük akkor, hogy mit tanult még Magyar Péter MZP hibáiból? Az első tanulság, hogy nem szabad a dollárbaloldal előválasztásán részt venni. Talán ezért sem indul a Tisza Párt egyetlen időközi választáson sem. Így persze az sem derül ki éles helyzetben, hogy a kamumérésekben kimutatott támogatottság csak a számokkal való bűvészkedés, és a jobboldali intézetek számai vannak közelebb a valósághoz. Ha a Tisza Párt nem indul egyetlen időközi választáson, nem is szorulhat a második-harmadik helyre, ám ami fontosabb, az »egy az egy ellen« vitát és a baloldali előválasztáson való részvételről való döntést is megspórolja, vagy időben kitolja.

MZP-nek nem volt »saját« pártja, a Mindenki Magyarországa Mozgalom próbálkozott ugyan a Kossuth-körökkel, de ezek a Momentum 2017-es Cselekvés-köreihez hasonlóan nem váltak egy országos pártstruktúra alapjává. MP ezt a Tisza-szigetekkel jobban csinálja, ám rögtön egy másik problémával kell szembenéznie: Egy-egy (nagyobb) településen, vagy választókerületben több világnézetű Tisza-sziget is van, amelyek most mind egy irányba húznak, azt remélve, hogy az ő csapatukból kerül majd ki a 2026-os jelölt. A pártelnök azért is tolja ki a jelöltállítást, nehogy idejekorán döntenie kelljen és döntésével a Tiszás aktivisták egy része csalódottságból távozzon. Magyar Péternek ezért a lehető legtovább ki kell tolnia a jelöltállítást, hogy addig is kialakuljon egy »tiszás« identitás a szavazóiban, ami akkor is megmarad, ha a sértett Tisza-sziget vezetők és aktivisták továbbállnak.

A »borzasztó tagság« türelmetlenségét MP azzal akarja leszerelni, hogy bejelentette indulását a budapesti 3-as egyéni választókerületben (OEVK), ami számára biztos terep, így nem sokat kockáztat. A »nulladik jelölt« bejelentésével pont a türelmetlen Tiszásokat akarja megnyugtatni, de üzen a többször leszerepelt dollárbaloldalnak is: Chicken-Game játszmába hívja őket, ahol a Tisza és a 2022-ben egyéni győztes dollárbaloldali képviselők autója robog egymással szembe, Magyar Péter azt reméli, hogy 2025 végén szavazói támogatottsága elég lesz ahhoz, hogy mind a 106 OEKV-ban jelöltet tudjon állítani és ne kelljen másokkal összefognia. A DK már bejelentette 106 jelölt állításának szándékát, így Gréczy Zsoltot indítanák Újbuda és Hegyvidék összevont körzetében.”

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor