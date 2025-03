Az infláció csökkentésében is segíthet az árrésstop: elképesztő hatása van a kormány intézkedésének (VIDEÓ)

Orbán Viktor március 11-én jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében március közepétől harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők legfeljebb tízszázalékos árrést alkalmazhatnak. Az elmúlt időszakban például a tojásnál negyven százalékos, a vaj és a tejföl esetében pedig több mint nyolcvan százalékos árrés volt jellemző a legnagyobb áruházláncoknál – ennek az időszaknak most vége. Az indokolatlan árrések csökkentése már most is érezhető hatással van az árak alakulására.