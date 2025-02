„Hová lesz a világ? – kérdezi ilyenkor, hüppögve, levegőért kapkodva az egyszeri derék liberális. Akinek napról napra újabb és újabb rémálmai válnak valóra. Végeláthatatlanul jönnek az újabb és újabb csapások.

Miután zöld dzsekiben és fekete sapkában egy hatalmas »Noooooo«-t ordított a világba január 21-én, Trump beiktatásának napján, szenvedései tovább fokozódtak. (Hopp, tényleg, mi lehet azzal a szerencsétlen nő(?)vel, aki 2016-ban ezt az örökös mémmé vált ordítást elkövette?) Trump egyik rendeletet hozta a másik után, eltörölve és visszavonva mindent, ami csak kedves egy derék progresszív lelkének.

Nem indulhatnak férfi sportolók a női mezőnyben. De a női vécébe se mehetnek be hugyozni, a férfi piszoárok mellett pedig nincs többé tampon automata az állami intézményekben. Ismét csak két gender létezik, ahogy az évezredeken keresztül is volt, leszámítva az elmúlt négy évet. A hadsereg ezentúl megint a harcra, nem pedig parádékra és felvonulásokra szakosodik, és nem vesz fel többé a soraiba mentális problémákkal küzdőket, azaz olyanokat, akik nő létére férfinak képzelik magukat (vagy fordítva). A már szolgáló ilyen katonák pedig vissza kell térjenek saját, valódi nemükhöz.

De a Diverzitás, Méltányosság, Inkluzivitás jegyében zajló programok, illetve az ilyen irányelvek végrehajtását végző részlegek is mind-mind megszűntek az állami vállalatoknál, egy tollvonással. És ami a legszörnyűbb: az alkalmazottaknak be kell járni dolgozni, nincs többé himi-humi-home office-olás. Folytathatnánk még sokáig, so much winning… Ja, ne feledjük a USAID nevű intézményesült pénzmosoda és világfelforgató aktivista-hálózat felszámolását. Ezen vannak tán a legjobban kiborulva a Demokraták; noná, hiszen itt már a pénzük is úszik le a lefolyón, nem csak az ideológiájuk.

Sötét idők járnak most a balosokra, na. A globalista cselédsajtó magyarországi lerakatai, Telex-estől, 444-estől, HVG-stől, stb. is mind-mind pánik üzemmódban vannak, hiszen elzárták a pénzcsapokat. Öszvér Petya még bizakodó; hátha Brüsszel megtolja elegendő lóvéval, ha már Washington kiesett a magyar kormány megbuktatásáért bármennyi pénzt beáldozni, és bármilyen őrültet felemelni hajlandó donorok közül. Kihúzza majd ő is a kezét a biliből, amikor a brüsszeli bürokrata-konglomerátum akkora ütéseket kap más, nagyobb, számukra sorsdöntőbb országokban, hogy kénytelenek lesznek minden erőforrást oda csoportosítani.”