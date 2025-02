Panaszkodik a magyar ügyvéd a rossz börtönkörülményekre: szerinte jogosan reklamálnak az antifák az itthoni állapotok miatt

Az ügy kapcsán Sánta Szabolcs Miklós ügyvéd véleménycikket írt a HVG-nek, ahol kifejtette: kicsi a valószínűsége, hogy a feltételezett elkövetők többsége ellen Magyarországon járjanak el, és itt rójanak rájuk ki büntetést.

Az ügyvéd szerint ez elsősorban a magyarországi „rossz börtönkörülményekkel” magyarázható.

Sánta úgy látja: az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottságának Magyarországgal foglalkozó jelentése nem fest túl jó képet a magyar börtönviszonyokról. „Ha ehhez hozzávesszük még az ügyvédek és talán már civilek által is tapasztalt, a börtönrendszert és úgy általában az igazságszolgáltatást érintő válságjelenségeket, akkor bizony sajnos azt mondhatjuk, hogy nagyon is sok alapja van a többi EU-s államnak arra, hogy Magyarországra ne adjon át feltételezett bűnelkövetőket” – fogalmazott.

A büntetőeljárást valószínű nem fogják megúszni

Az ügyvéd szerint ugyanakkor annak is kicsi az esélye, hogy

csak azért mert Németország nem adja át őket, megússzák a felelősségre vonást.

„A német büntető törvénykönyv ugyanis kiterjed a német állampolgárok által külföldön elkövetett bűncselekményekre. A német ügyészség szerint ez alapján Németországban kell lefolytatni ellenük a büntetőeljárást. Ha tehát Németország lefolytatja ellenük a Magyarországon elkövetett cselekményeikért a büntetőeljárást és a végén meg is bünteti őket, amit végre is hajt, úgy az ún. „ne bis in idem” elve alapján viszont

Magyarországon már nem lesznek ugyanezen cselekményekért büntethetők”

– fogalmazott a jogász, aki úgy véli: a büntetőeljárást a jelek szerint nem fogják megúszni, de egyre valószínűbb, hogy az nem Magyarországon zajlik le, és nem is itt kapnak büntetést.

