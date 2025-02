Óvoda felrobbantásával fenyegetőző nőhöz riasztották a rendőröket

Csütörtökön kora délután bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint Esztergomban egy felhevült vita odáig fajult, hogy egy nő fenyegetőzni kezdett a környékbeli óvoda felrobbantásával.

A rendőrök forró nyomon indultak a nő megkeresésére, közben pedig átkutatták a kiszemelt óvodát is, ahol szerencsére nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt.

Mindössze három órán belül egy helyi italozóban meg is találták és el is fogták az elkövetőt, aki ellen közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás – számolt be hivatalos oldalán a rendőrség.