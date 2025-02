Olyan a hadtörténetünk, mint a labdarúgásunk: először siker, aztán a vesszőfutás és a régről hozott nagyság tudata

Hadsereg nélkül nincs állam. Ha egy védtelen országra bárki szabadon ráronthat, elveheti a javait, felügyelete alá vonhatja, akkor annak rögtön megszűnik az államisága, illetve már a másik, haderővel bíró államhoz fog tartozni.

Vannak persze extrém kivételek.

Ismerjük Sztálin híres felvetését arról, vajon hány hadosztálya van a pápának, de az egy egészen különleges eset, ráadásul még neki is ott vannak a svájci gárdisták.

Egyébként Krisztus is úgy érvelt Pilátusnak, hogy ha az ő országa evilágból való lenne, akkor „az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak” (Jn. 18,36) Tehát még ő is alapvetésnek tartja egy földi ország esetében valami fegyveres erő létezését.

Tudjuk, hova vezetett, amikor (az egyébként külföldi ügynök) magyar hadügyminiszter közölte, hogy nem akar katonát látni. Néhány szélsőséges anarchistát vagy nyilvánvalóan idegen érdekek kiszolgálóját kivéve tehát konszenzus van arról, hogy hadseregnek lennie kell.

A régi magyar világban minden férfi katona volt, gyerekkorától fegyverforgatásra nevelték –

meg is tapasztalta ezt száz évig a nyugat, ahol a földműves lakosság nem kapott efféle kiképzést. Ez dicsteljes korszaka a történelmünknek, még ha szándékosan deheroizálták is a „kalandozások kora” kifejezéssel. (Szakítani is kellene vele, én a honfoglalás és az István megkoronázása között időszakot „a fejedelemség korának” hívnám.)

Nagyjából a Hunyadiak óta nem termett sok katonai babér nekünk. (A török kiűzése kevéssé a mi érdemünk, azon kívül volt még egy-egy fellángolás, Bocskai, Zrínyi, Vak Bottyán, Görgey), de összességében vesztes küzdelmek, amikből diplomáciával, kitartással, túlélési ösztönnel, hittel és lélekkel tudtunk mégis tovább lépni.

Egy kicsit olyan a hadtörténetünk, mint a labdarúgásunk. Volt egy hosszú, sikeres időszak az első felében, azóta a vesszőfutás és a régről hozott nagyság tudata. Most felcsillant némi halvány reménysugár, de már csak a másodosztályban.

A XX. századra a hanyatlás odáig fajult, hogy efféle viccek születhettek:

A Margaréta terv végrehajtása előtt megkérdezi Hitler a vezérkari főnököt, mennyi ideig tart Magyarország elfoglalása. Attól függ, jön a válasz. Ha nincs ellenállás két nap, ha van, akkor egy. Hogy lehet akkor gyorsabb?, csodálkozik a Führer. Mert elmaradnak az üdvözlő beszédek…

Ez persze csak afféle behódolás a germán felsőbbrendűség toposzának, aminek ha volt is valaha alapja, az az elmúlt években elmúlt.