„Nézi, de nem látja” – Kubatov is kiosztotta Ruszin-Szendi Romuluszt

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség korábbi vezérkari főnöke is megjelent a Tisza Párt kongresszusán és még beszédet is mondott. Az ügyben többen is megszólaltak már, Németh Szilárd például azt írta közösségi oldalán: „Egy nyavalyás hazaáruló mellé álltál, ne keress többé!”