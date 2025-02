Menczer Tamás leleplezte: „Így működik a brüsszeli gépezet!”

Az időseket meg kell védeni Brüsszeltől és a hazug, mindenkit lenéző „Brüsszel Pétertől” is – mondta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán kedden közzétett videójában.

Így működik a „brüsszeli gépezet”. A céljuk az, hogy a 13. havi nyugdíjat elvegyék az idősektől, és ezt a pénzt másoknak, például spekulánsoknak, bankoknak vagy multiknak adják. Ilyenkor készítenek egy dokumentumot, egy úgynevezett ajánlást. „Ezt ajánlásnak hívják, de persze ez egy parancs” – mondta a kormánypárti politikus.

Most is így történt, s ebben a dokumentumban világosan leírták, hogy „vegyük el a pénzt az idősektől”! - tette hozzá. Azt se felejtsük el, hogy Brüsszel „régi emberei", a baloldal, Gyurcsányék egyszer már elvették a 13. havi nyugdíjat, és Brüsszel új embere, a „diszkóliberális Magyar Péter és bandája is ezen az úton jár” – fogalmazott Menczer Tamás.

„Itt is vannak lépések: először idősellenes hangulatot teremtenek. Az időseket büdösnek nevezik, az időseket nyugdíjas kommandónak nevezik, arról beszélnek, hogy az öregekre nincs szükség, az idősek feleslegesek, a halálukról spekulálnak” – tette hozzá. Aztán második lépésben jönnek az „úgynevezett szakértők”, akik arról beszélnek, hogy a nyugdíjrendszert át kell alakítani.

Ezt ismerjük jól, ez azt jelenti, hogy a pénzt, például a 13. havi nyugdíjat el kell venni az idősektől.”

Végül, harmadik lépésében, ha lehetőségük van, végrehajtják a „brüsszeli parancsot”, és el is veszik – mondta Menczer Tamás. Az idősek nem ezt érdemlik: ők építették ezt az országot, ezért tiszteletet és megbecsülést érdemelnek. A kormány megvédte a 13 havi nyugdíjat, ezekben a napokban érkezik az idősekhez. Az időseket meg kell védeni Brüsszeltől, és a „hazug, mindenkit lenéző Brüsszel Pétertől” is – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

(MTI)