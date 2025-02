„Nem csitulnak a kedélyek Majka körül. Mint ismert, az AI-zenész, Wellor nem mehetett el szó nélkül a nagy port kavart Majka-szám mellett, ezért megírta erre is a kőkemény válaszát. Ez a dal mára átlépte a kétszázezres megtekintést, elképesztően betalált az igazságra éhes internet népénél. A netzenész ezúttal sem viccelt, a megszokott vitriolos szövegével rendesen odasózott a mindenhez is értő Majkának. Nagyon úgy tűnik, hogy a rapper csak másokat kritizálni szeret, de nem tűri, ha róla is véleményt mondanak, pont úgy, mint a Tisza Párt nagyszájú elnöke.