„A SÉRTŐDÖTT MAGYAR PÉTER

Nem ment jól Magyar Péter Partizán-interjúja. Sőt: nagyon nem ment jól. Az interjúnak voltak olyan momentumai, amelyeket az ellenfelek heteken-hónapokon keresztül felhasználhatnak majd ellene.

1.) MELLÉBESZÉLÉS: Magyar Péter politikus lett. Talán túlságosan is az. Számos kérdésre nem akart konkrét választ adni, merthogy most már sokféle szavazónak kellene egyszerre megfelelnie. Ilyen teher nem nyomta a vállát egy évvel ezelőtt, most viszont már igen. Ennélfogva a Partizán műsorvezetője, Gulyás Márton programjellegű kérdéseire - pl. akar-e a Tisza párt egykulcsos adórendszert - nem adott egyenes választ. Persze, hogy nem, hiszen akkor lehet, hogy elidegenítene szavazókat (pl. azokat, akik többkulcsos adórendszert tartanának igazságosnak). Csak akkor kár volt Magyar Péternek az EP-választások után és most is arról beszélni, hogy majd lesz részletes program. Mert ha ezt ígérgeti, jó hogy felvetődnek konkrét tartalmi kérdések.

És fölösleges volt jófejséget imitálni és csak hosszú percek után bevallani, hogy elképzelhetőnek tartja a miniszterelnök-jelöltséget.

2.) BŐBESZÉD

Magyar Péter interjúinak folyamatos problémája, hogy túl sokat akar egyszerre elmondani.Mondatai hosszúra nyúlnak, csapong, elvész ilyenkor a lényeg.Magyar Péter összekeveri a beszédet az interjúval. Azt hiszi, hogy interjúszituációban nyugodtan előadhat hosszas monológot. El van tévedve.

3.) AGRESSZIVITÁS

December óta pozitív változást véltem felfedezni Magyar Péter kommunikációjában, a ma korábban felvett Naphíre interjúmban meg is említettem, mintha nyugodtabbá vált volna Magyar. Ám most visszajöttek a régi hibák. Gulyás kényelmetlen kérdéseire - különösen a részvényeire vonatkozó kérdezősködésekre - agresszívan reagált a Tisza Párt elnöke, itt még a börtönt is volt szíves emlegetni (egyszer majd árulja el Magyar úr, milyen nyugat-európai esetekben fenyegetett mostanában börtön újságírókat hasonló hangfelvételek kiszivárogtatása miatt). Aggodalomra ad okot a börtön szóba hozása: ha Magyar Péter hatalomra fog kerülni, bosszút áll majd a neki nem tetsző szerkesztőségeken, újságírókon?

De a Tisza vezetője az interjú más részeiben is közbevágott a kérdező szavába, minősítette a kérdéseket (nem tetszettek neki). Magyar Péter többször felemelte a hangát, kezdett indulatossá válni - nem számolva azzal, hogy az agresszióval a nyugalmat nagyon fontosnak tartó szavazópolgárokra tehet rossz benyomást. És az ellenfelei csemegézhetnek ebből az interjúból és tehetnek közé Magyarról előnytelen felvételeket.

Nem értem. Magyar Péter nem ma tudta meg, hogy lesz Partizán-interjú. A kommunikációs stábja sem. Ehhez képest rosszul sikerült a felkészítés, köztük a pszichológiai felkészítés. Vagy pedig Magyar Péter a hunyó és ő nem bírt uralkodni magán. Akárki is a felelős, lesz kin elverni a port a Tisza Párt háza táján. De Magyar jobb, ha ezt először magán kezdi.”