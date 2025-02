„Hétköznapok a Magyar Péter szerinti »Bezzeg-Nyugaton«:

Németországban, München belvárosában egy afgán migráns autóval hajtott a tömegbe, meghalt egy kétéves gyermek és a 37 éves édesanyja, 39-en sérültek meg a támadásban.

Ausztriában, Villachban egy szír migráns követett el iszlamista merényletet, halálra késelt egy 14 éves fiút és sok más járókelőt is megsebesített.

Brüsszelben napokig kalasnyikovokkal lövöldöztek a belvárosban, szombaton pedig ismét meghalt egy ember a drogbandák közötti összecsapásokban.

Az embereknek elegük van ebből! Az európai polgárok a tömeges illegális bevándorlás azonnali megállítását, a határok védelmét akarják, hogy illegális bevándorlók ne gyilkolhassanak, hogy migráns hátterű terroristák ne mészárolhassanak ártatlanokat lassan nap mint nap.

Elég volt ebből! Az emberek vissza akarják kapni a biztonságos európai életüket.

És mit lép erre Brüsszel?

A katasztrofális Migrációs paktum gyorsított bevezetését szorgalmazzák továbbra is. És ezt támogatják Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc brüsszeli pártjai is.

Lassan mondom, hogy Brüsszel régi és új emberei, Gyurcsányék meg Magyar Péter és a tiszás képviselők is megértsék: Magyarország egyetlen illegális migránst sem fog befogadni! Ha a fejük tetejére állnak, Magyarország akkor sem lesz bevándorlóország!

Ennyi.”