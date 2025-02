„PETI ÉS A NYUSZIK! ‼

Gyengesége, értékelhetetlensége okán sok szót nem érdemel, de azért itt van 3 + 1 gondolat Magyar Péter mai évértékelőjéről.

Aki erre azt mondja, hogy jó beszéd volt, az életében nem hallott, látott még jó politikai beszédet. Szívesen ajánlok párat Antall Józseftől Csurkán és Schifferen át Orbán Viktorig, ez nem az volt. Holnapra kábé elfelejted. Olyan volt, mint amikor a mesterséges intelligánciát megkéred arra, hogy írjon egy anti-Orbán beszédet a 444, a Telex, a HVG meg a Magyar Hang kommentszekcióját felhasználva, és tegyen bele sok fenyegetést, börtönözést, elszámoltatást. Pont ilyen volt.

Bakis volt! Nem kicsit, nagyon! Bakit, bakira halmozott Magyar Péter, összeszedetlen volt, többet és többször hibázott, mint szokott. Nem a beszéd marad meg az emberben, hanem a bakiparádé.

Magyar beszélt valami NYUSZIK-ról! Először azt hittem, magukról, de kiderült, hogy ez valami nyugdíjasokról szóló központ. Hogy mire gondolt a költő? Nem tudjuk, nyuszik... NYUSZIK. Mondjuk külön pikáns a nyugdíjasok meg NYUSZIK emlegetése attól a Magyar Pétertől, akiről korábban kiderült, lenézi a nyugdíjasokat, Raskó nevű embere meg a nyugdíjasok halálával kalkulált. Beszélt még Magyar a vezető politikusok vagyonosodási vizsgálatáról 20 évre visszamenőleg, ami azért visszás, mert éppen ő mondta azt a napokban a bennfentes kereskedését firtató kérdésre, hogy a magyaroknak semmi köze nincs ahhoz, hogy ő 5, vagy 10 évvel ezelőtt mire költött. Szóval a jelek szerint rá nem vonatkozik a vagyonosodási vizsgálat, csak másokra. Mert az övéhez semmi közünk.

Szóval gyenge beszéd volt és a lényeg nem is nála történt, hanem jobbkezénél, Tarr Zoltánnál, aki ma elkotyogta: nincs még Tisza-program, mert NEM ŐK ÍRJÁK! Na, itt van a kutya elásva. Mert ez egy beismerés. Nem ők írják. Akkor kik? Ezt is tudjuk. Brüsszelben írják Manfred Weberék, Magyar Péter brüsszeli főnökei. Az évértékelőt is néppárti, EPP-logókkal plakátolták tele. Persze. Mert Weber és a néppárt fizet, ők parancsolnak, ők diktálnak, ők rendelik a nótát. Péternek meg csak meg kell hajolnia és végre kell hajtania a brüsszeli parancsokat. EPP-logók és Brüsszel Peti. Ez volt az évértékelőnek nem nevezhető mai tiszás esemény. Holnap fogunk rá emlékezni? Talán csak a nyuszikra...”