„Ahogy apokaliptikus képeken tűz martalékává vált a tudatipar és a liberális kultúra központja, az egyszerre volt rémisztő és szimbolikus.

Ahogy az is, hogy szélsőjobboldali kancellárja lehet Ausztriának. Ahogy az is, hogy eddig LMBTQ-zászlókkal és woke-érzékenységgel pózoló multik és milliárdosok hűségesküt tesznek Trumpnak, és köpik szembe azt, amiért eddig »harcoltak«, és aminek a nevében meghurcolták azokat, akik ellent mertek mondani nekik. Ahogy az is, hogy náci szalutálással trollkodik a világ leggazdagabb embere, és a showműsort néző tömeg egyik fele meggyőződéssel állítja, hogy csak képzeletbeli szivecskéket dobált. Ahogy az is, hogy Németországban durván erősödik a szélsőjobb. Ahogy az is, hogy a mesterséges intelligencia elrabolt szellemi javakkal ráteszi a kést milliók és milliók torkára.