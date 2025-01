Szörnyen indult az év Nagy Ferónál: feljelentették a legendás énekest

Nemrég a Mandiner még arról számolt be, hogy Nagy Feró mit vár a 2025-ös évtől, valamint hogy milyen jókívánságot fogalmazott meg a kedves olvasók számára. A legendás énekes szerint óriási változás várhat egész Európára. „Kívánom magunknak is és mindenkinek, akivel egy nyelvet beszélek és akivel nem, hogy éljük meg együtt azt a rock and roll-t, ami 2025-ben vár ránk.

Ha jól sül el ez az év, akkor miénk lesz a világ és itt egy kontinensnyi embert értek, akik csak nyerhetnek a változáson”

– fogalmazott Nagy Feró, aki később így folytatta: „azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk egyenként és nemzetként is nagyon sikeresek! Ez az év fontos lesz, és ha mind sikeresen vesszük, akkor mondhatjuk, hogy az újévi malac meghozta a szerencsénket!”

Baljósan indult az újév

A Beatrice frontembere az AC News YouTube-csatorna Kutyaszorítóban című adásában számolt be arról, hogy két pulikutyája miatt jelentették fel, egész pontosan 750 ezer forintra perelték be – szúrta ki az Index.

A legendás énekes mind a mai napig nem érti teljesen a helyzetet, ugyanis meglátása szerint a házi kedvencei egyáltalán nem agresszívak, sőt, kifejezetten barátságos állatok. Nagy Feró szerint ezek a kutyusok természetükből adódóan egyszerűen szeretnek ugrálni, illetve örömükben ugatni.

Egy fontos beszélgetésre is sor került

Mint kiderült, Nagy Feró szerencsétlenségére az eset odáig fajult, hogy a Kossuth-díjas zenészt egyenesen feljelentették Suba és Tappancs szeleburdisága miatt.

A legendás énekes elmondta, hogy nemrég az utcájában találkozott az őt feljelentő nővel, akinek szerette volna bebizonyítani, hogy a kutyái igazi kezes bárányok.

„Aki feljelentett, ott jött el az úton, és mondtam neki, hogy álljon meg egy pillanatra. Kiabáltam, hogy »Suba, gyere ide!«.

Suba meg kijött, ráugrált a csajra, az meg ott állt és nézett, hogy megnyalta a lábát. Meg. Ezért kár lenne megbüntetni”

– árulta el a történetet a zenész, aki azt is hozzátette, hogy még egyáltalán nem zárult le az ügy.

