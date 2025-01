Karácsony újabb rossz hírt közölt az autósokkal: ennek biztosan nem fognak örülni

„Télen kell készülni a nyárra, idén is lesz rakpartnyitás, nem is akárhogy” – írta a főpolgármester a Facebook-oldalán csütörtökön. Karácsony Gergely közölte:

a pesti alsó rakpartot tavasztól őszig rendszeresen teljes szélességében átadják a gyalogosan, kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával vagy más mikromobilitási eszközzel érkezők számára.

Március 15. és október 26. között minden szombaton és vasárnap, valamint a többi munkaszüneti napon is megnyílik a pesti alsó rakpart – ismertette, hozzáfűzve, hogy októberben a budapestiek egy négynapos hétvégén várhatóan a rakpart jelenlegi formájától is „elbúcsúzhatnak”, hiszen – úgy fogalmazott – „ha rajtunk múlik”, a Jane Haining rakpart melletti viadukt és több rakpartszakasz megújítása is elkezdődhet 2025-ben, illetve 2026-ban.

A nyári, folytonos megnyitás a rakpart központi szakaszán a tanév vége után, június 21-én, szombaton kezdődik és egészen augusztus közepéig tart, addig, ameddig az augusztus 20-i állami ünnepségre el nem kezdődik a felkészülés – tudatta. Karácsony Gergely megfogalmazása szerint a korábbi megnyitások tapasztalatai segítettek abban, hogyan tervezzék a pesti alsó rakpart megújítását, és életre tudták kelteni az „évtizedek óta sivár” rakpartot.