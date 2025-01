„Hány halott kell még, hogy a németek kimondják: ELÉG VOLT?!

8 nap eseményei Németországban:

- Január 14.: egy guineai migráns halálra késelt egy 24 éves CDU-s politikust.

- Január 18.: ugyanaz a guineai migráns egy 57 éves nőt szúrt nyakon.

- Január 22.: egy afgán migráns halálra késelt egy kétéves kisfiút és a védelmére siető felnőtt férfit, további két személy súlyos sérülésekkel került kórházba.

Mindezekre a német Verena Mertens néppárti EP-képviselő cinikusan így reagált: »ugyanannyi mentálisan beteg német elkövető van, aki embereket öl, mint más országból származók«. Mertens »néppárti« politikus, de hogy nem a német nép pártján politizál, az egészen biztos!

Mi, magyarok, nemet mondtunk a migrációra, aminek köszönhetően hazánk az egyik legbiztonságosabb hely Európában. Ezzel szemben a németek, akik azt mondták, »wir schaffen das« (magyarul: megoldjuk), nos, nem oldották meg, sőt Németország a végnapjait éli. Mi megvédtük a határainkat, »ők ott meg szülhetnek férfiként. Kinek mit intézett a kormánya.«

A német szövetségi parlamentben most a határok lezárását próbálják keresztülvinni, de az egykor keresztény-konzervatív CDU-CSU most is csak azzal foglalkozik, hogy nehogy az AfD támogatására legyen szükségük a törvény elfogadásához. A február 23-i német választás sorsdöntő lesz!”

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP