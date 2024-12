„Az Aszad-rezsimnek akkor is buknia kellett, ha rosszabb jön utána. Utóbbira minden esély megvan, de akkor sem viselhet valaki büntetlenül hosszú-hosszú évekig háborút a saját népe ellen. Éppen emiatt – a vele szembeni bosszúvágy miatt – nem mindegy, hogy Aszad hová menekül.

Hajnalban a Magyar Hang közzétett egy hírt, amely szerint reptéri forrásokból úgy értesült, hogy szombat este a Syrianair repülője érkezett Ferihegyre, és valamivel nyolc óra előtt gördült be az I. terminálra, és több mikrobuszt is indítottak a repülőhöz. A lap hozzáteszi, hogy ez azért is érdekes, mert a nyilvánosan követhető radartérképen nem találták nyomát a járatnak, ennek ellenére leírják, hogy arról értesültek, hogy a repülő érkezését szigorú biztonsági intézkedések kísérték: a gép kiszolgáló személyzete sem a reptéri dolgozók közül került ki, sőt, utóbbiakat közel sem engedték a szíriai géphez. A Magyar Hang közli, hogy nem megerősített hírek szerint a Terrorelhárítási Központ egységei is megjelentek Ferihegyen, a helyi dolgozókkal pedig titoktartási papírt írattak alá. A cikkhez fotót is mellékeltek. A hírre természetesen lecsapott az ezer titkosszolgától kísért, egymilliárdos AI által lejáratni próbált, internetblokkolt KonteóMessiás is.

Az információt már reggelre cáfolta a repülőtér és az illetékes kormányszerv, a fotóról pedig kiderült, hogy 2012-ben készült – ha minden igaz – Ankarában. A Magyar Hang ezt követően – az internetes újságírásban elfogadhatatlan módon – átírta a címet, és eltűntette az eredeti szöveget. A cikk természetesen megtalálható a webarchívumban (linkelem alább), a szerző meg amúgy az egyik leglelkesebb kovidparáztató volt, aki a néhai Homonnay Gergely halálának egyéves évfordulóján sejtetésektől terhes, összeesküvéselméletes írást tett közzé. Ezúttal csupán egy magyarázkodást mellékelt, amelyben további utalások találhatóak a magyar-szír kormányzati kapcsolatokra. A Megváltó úr is reagált, mégpedig úgy, hogy a cáfolat mellett annak is hangot adott, hogy az »Orbánék által megvásárolt« Budapest Airport tagadja az információt, ami követői jó részének elég, hogy változatlanul kész tényként kezeljék a »hírt«.