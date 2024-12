A boldogító igen helyett idegenrendészeti őrizet várt egy marokkói férfire

Nyitókép: MTI/Donka Ferenc

A szegedi anyakönyvi felügyelő jelezte 2024. december 10-én délelőtt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága (OIF DARIG) felé, hogy az előtte házasságkötési szándékkal megjelent pár férfi tagja csak az útlevelét tudta felmutatni, egyéb, tartózkodásra jogosító dokumentumnak híján volt – tájékoztat közleményében Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.

Idegenrendészek érkeztek a címre, majd miután megállapították a jogellenes tartózkodást, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőrei is csatlakoztak. A marokkói vőlegényt előállították, közben az is kiderült, hogy a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) is szerepel:

a Holland Királyság elrendelte kiutasítását az Európai Unió tagállamainak területéről idén nyáron, ám ennek a férfi láthatóan nem tett eleget.

A 37 éves, az általános iskola 2-3 osztályát végzett férfi 2001-ben – megélhetési nehézségei miatt – hagyta el Marokkót. Megjárta Spanyolországot, Franciaországot, Belgiumot, végül Hollandiában töltött hosszabb időt. Többször kiutasították, ám mindig visszatért az Európai Unió területére, bár hazájában sem őt, sem családtagjait hátrány, sérelem nem érte, és visszatérése sem járt volna hasonló következményekkel. 2018. óta Hollandiában élt, állítása szerint feketén, burkolóként dolgozott. Ötvenéves, magyar állampolgár feleség-jelöltjével is ott ismerkedett meg, majd eldöntötték, hogy Magyarországra jönnek és összeházasodnak. Már élt a Holland Királyság az Európai Unió tagállamainak területéről kiutasító rendelkezése, amikor Ausztrián keresztül beutaztak hazánkba.

Idegenrendészeti meghallgatásán elmondta, csak útlevele van, hazánkban tartózkodását semmilyen formában nem legalizálta.

Az OIF DARIG munkatársa a lefolytatott idegenrendészeti eljárás részeként a holland hatóság által korábban elrendelt kiutasítás végrehajtásáról rendelkezett, amit Marokkóba, kitoloncolással kell végrehajtani. Marokkó biztonságos származási országnak számít, a férfi nem tartozik a kiutasítás elrendelésére vonatkozó tilalom alá: sem faji, sem vallási okból, sem hovatartozása, politikai véleménye miatt – hazatérésével – nincs kitéve üldöztetésnek, embertelen bánásmódnak, büntetésnek.