„Rajtunk a világ szeme” – így zajlott a diplomáciai nagyüzem első napja (VIDEÓ)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Látványos és pörgős videót osztott meg Orbán Viktor közösségi oldalain, melyben felelevenítette az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának legjobb pillanatait. A rövid videó kezdő képsorain azt láthatjuk, ahogy Emmanuel Macron francia elnök begördül autójával a helyszínre, majd azt a kérdést teszi fel a magyar kormányfőnek, hogy hogy van. Orbán erre derűsen azt feleli,

Élvezem az életet!”

A videóban később nyomon követhetjük, miként érkeztek meg az európai vezetők a helyszínre, köztük Donald Tusk, Robert Fico vagy Aleksandar Vučić. Utóbbi két politikus üdvözlésképp még meg is ölelte a magyar miniszterelnököt.

Továbbá feltűnt a színen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A protokolláris fogadások után a nézők abba is betekintést nyerhetnek, hogy miként zajlottak az egyeztetések, de a felvételen azt is felelevenítették, hogy milyen volt az albán miniszterelnökkel közös sajtótájékoztató.

Az összefoglaló videót alább tekintheti meg: