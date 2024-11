Orbán Viktor: Egy konzervatív sziget vagyunk ebben a liberális európai óceánban

Az Európai Unió politikáját illetően Orbán Viktor bírálta a brüsszeli vezetést, amely szerinte egy olyan kultúrát és hegemonisztikus gondolkodásmódot épített fel, amely szerint „aki nem liberális, az nem lehet demokrata”. Orbán megemlítette, hogy ezt az irányzatot Soros György anyagi támogatásával alakították ki, aki pénzügyi forrásokat biztosított a liberális politikához.

A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, hogy természetesen „az európai liberálisoknak is helyük van a nap alatt”, és arra buzdította őket, hogy ők is fogalmazzák meg érveiket, hiszen végül „az emberek döntenek”.

Lehetőleg minél több választáson le kell őket győzni

– emelte ki Orbán Viktor.

Trump visszatérése

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ő nem oroszpárti, hanem békepárti, ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez a konfliktus egy olyan „testvérháború”, „amihez nekünk semmi közünk”. A miniszterelnök továbbá arról beszélt, hogy a háború kiterjedésének nagy kockázata fennáll, ami akár világháborúhoz is vezethet. Ezért Orbán Viktor mielőbbi tűzszünetet és béketárgyalások megkezdését sürgette.

A politikus a közelgő amerikai elnökválasztás fontosságát is hangsúlyozta, mondván, hogy „tudjuk, hogy Donald Trump elnökként sehol sem indított háborút és ahol volt is, azt mielőbb lezárta”. Orbán Viktor úgy látja, hogy Trump politikájával az illegális migráció megállítása is lehetséges.

Le fogunk ülni Trump elnök úrral, és ezzel az európaiak és az amerikaiak jó megegyezéseket köthetnek, illetve vele kaphatunk egy békepárti elnököt a háborúpárti elnök helyett, és akkor a brüsszeli politikát is meg lehet változtatni

– mondta Orbán Viktor.