Orbán Viktor: Újra ki fog lépni medréből a történelem

A független magyar politika viszont elfogadhatatlan Brüsszel számára, éppen ezért megakarnak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától, és helyette

egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni.

Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, már meg is van a kiszemelt bábkormány, „megvan az emberük is rá, igazi aláíró fajta. Ideális jelölt egy bábkormány élére”. „Meghajolunk az idegen akart előtt, vagy ellenállunk neki? Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. A válaszunk legyen olyan világos és egyértelmű, mint 1956-ban volt” – fogalmazott a kormányfő.

Kiemelt: „Tudjuk, hogy háborúba akarnak kényszeríteni bennünket. Tudjuk, hogy ránk akarják sózni a migránsaikat. Tudjuk, hogy gender aktivisták kezére akarják adni a gyerekeinket”.

A miniszterelnök leszögezte ez nem fog sikerülni nekik.

Nem fog nekik sikerülni. Itt nem törnek át. Mi győzünk, ők veszítenek”,

„mi, magyarok meg tudjuk és meg is fogjuk csinálni”. „Újra meg fogjuk csinálni, dicsőség a 1956-os hősöknek!” – zárta beszédét a miniszterelnök.