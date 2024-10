Magyarország kimondta, a németek egyetértenek: hatalmas csapás érte Európát

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Word Economic Forum (WEF) által szervezett „High-Level Dialoge on Europe in the Age of Intelligent Economics” elnevezésű rendezvényen szólalt fel hétfőn este Genfben. Beszédében a tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy új gazdasági rend alakul ki a világban, amelyben Európának meg kell őriznie önállóságát – ismertette a miniszter beszédét kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A miniszter szerint ehhez növelni kell a versenyképességet, fokozni kell az innovációs teljesítményt, fel kell gyorsítani a zöld átmenetet és a mesterséges intelligencia alkalmazását – derül ki a közleményből.

Miközben az ázsiai gazdaságok, különösen Kína és az Egyesült Államok is gyorsan alkalmazkodik az új kihívásokhoz, és minden eszközzel támogatja saját gazdaságának megerősítését – elég csak az amerikai inflációcsökkentésről szóló rendelkezésre (IRA) gondolni – addig az EU nemcsak lemarad az új iparágakban, hanem lassan reagál az új tendenciákra.

Nagy Márton kiemelte, hogy az Európai Unió versenyképessége soha nem látott ütemben romlik, ezért közös fellépésre van szükség.

A válasz azonban sajnálatos módon nem csak elmarad, hanem egyes intézkedések hozzájárulnak a blokkosodáshoz és gazdasági hidegháborúhoz vezetnek. Ilyen a kínai gyártmányú elektromos járművek behozatalára kivetett vám is, amelyet öt ország – Németország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Málta – ellenállása ellenére, mindössze 10 tagállam támogatása mellett fogadott ez az unió.

Az intézkedés hatalmas csapás az egész európai autóipar, különösen a német autógyártás számára.

A döntés negatív hatásai hosszú távra nyúlhatnak, Kína ellenintézkedéseket fog bevezetni, amelyek tovább fokozzák a kereskedelmi konfliktust. A miniszter szerint ezzel szemben minden ilyen kérdésben óvatosabban kellene eljárni és tárgyalásokat kellene folytatni, hogy kölcsönösen előnyös megállapodások szülessenek.

