„A baloldalon a júniusi választások óta folyamatosan megy a helyezkedés, a lapok újraosztása. Jelen állás szerint a Momentum, az MSZP, az LMP, a PM és még a Kutyapárt is kiszállni látszik a hajóból. A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján egyedül a Gyurcsány Ferenc vezette DK maradt versenyben a parlamenti helyekért, de még náluk is rezeg a léc. A diszkóbotránya, majd a telefonos balhé miatt gyáván a mentelmi joga mögé bújó Magyar Péter Tisza Pártja felszívta a teljes baloldali szavazótábort. Gyurcsány van olyan ravasz róka, hogy ő a végsőkig ki fog tartani, nem hagyja majd magától teljesen elszipkázni a szavazóit. Jól látható, hogy a választások óta előrelépett és újból ő mozgatja a szálakat. Rendszeresen bírálja Magyart, és nagyon valószínű, hogy ezt az utasítást kiadta a párttagoknak is.

A Klikk TV Tíz című műsorának volt a vendége Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció kommunikációs vezetője, aki elmondta, hogy a Demokratikus Koalíció pillanatnyilag a Fidesz egyetlen ellenzéke. Majd keményen odaszúrt Magyar Péternek: hülyeségnek tartja az óellenzék elnevezést is, mert nem érthető, hogy ha jön egy új párt, amely azt mondja, ezek régiek, akkor miért kellene feloszlatni és alakítani egy újat.

»Mindig az a nyerő, amely éppen frissen alakult, az összes többi pedig szemétdombra való, mert 5-10 vagy 20 éve politizál?«

Így áll most a helyzet. Azonban ne legyenek illúzióink, ez a baloldali cicaharc nem fog örökké tartani. Gajdics Ottót idézve, végül úgy is össze fognak állni, mint a tej a platnin. Legyünk résen!”