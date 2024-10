„Egyformák vagytok!” – egy pillanat alatt lelepleződött Magyar Péter és Dobrev Klára (Videó)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Menczer Tamás összegyűjtötte azokat a baloldali politikusokat, akik szerint álproblémának számít a migráció. Ezen politikusok sorát gyarapítja már Magyar Péter is, „aki szerint folyamatos félelemben és bizonytalanságban tart” a kormány sok magyart. Annak idején Dobrev Klára is arról beszélt, hogy Magyarországot nem fenyegeti a migráció. „Egyébként Magyarországon nem is létező migránsoktól rettegve, retteghetnénk ufóktól is egyébként nyugodtan, mert Magyarországon egyik sincsen” – fejtette ki annak idején a véleményét Dobrev.

„Egyformák vagytok! Szerintetek a bevándorlás álprobléma, a háború álprobléma. Holott, ezek a legsúlyosabb problémák, a legsúlyosabb válságok, kihívások.

Továbbra is meg fogjuk védeni Magyarország békéjét és biztonságát.

És megvédjük Magyarországot a baloldaliak támadásaitól, és a diszkóliberálisok támadásaitól is” – szögezte le a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***