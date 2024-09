Nyitókép: Youtube

„Az ország gondolkozó része számára eddig is nagyjából kirajzolódott, hogy sunyi, úrhatnám és örök bosszúszomjas parvenű alakok Döbrögisztánjában élünk. Amiben mégis komoly mérföldkő a Simonka-féle kommunikációs offenzíva – a volt képviselő azóta facebook hirdetésekben is teríti a nézeteit - hogy fényévnyi a különbség aközött, hogy valamit sejtünk és azt az érintettől magától halljuk. Simonka története pont azért mellbevágó sokaknak, mert nincs benne semmi mellbe vágó: csupa olyan dolgot hallunk tőle, amit eddig is hallott-vélt az ember, ám a kormánypárt ezer csatornán letagadta, bagatellizálta, kikérte magának.

Most viszont Simonka magától értetődő hideg nyugalommal beszél arról, hogy »de hiszen ez mindvégig így volt«, illetve az kormánykritikus sajtó nagyon is a valóságot írta le. Simonka az első fideszes nehézfiú aki lecsatolta magáról a rogáni bullshit generátort és a párt valódi természetes nyelvén mondja el, hogy a színfalak mögött miféle morális nihilben dúl, hogy a képviselők a saját szemétdombért és sarzsiért cserébe hogyan adnak szabad kezet a Karmelita urának az ország családi uradalommá való alakításához és az ország totális szétlopásához.”