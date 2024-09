A kommunizmusról pedig tudjuk, hogy mit jelentett. Több mint százmillió halottat és az utópisztikus egyenlőség örök ígéretét, ami még mindig delejes üzenet. Nem számít, hogy akik hirdetik, azokról mindig kiderül, hogy jót röhögnek, és a saját gazdagodásukra használják, hiszen a vörös báróknál pöffeszkedőbb kommunistát ritkán lehet találni. A kommunista elit sosem akart egyenlőséget, sosem érdekelte az a nép, akikről ódákat zengtek, még a munkásosztályra is magasról ejtettek. Az a közel 37 ezer ember, aki most adójának egy százalékát felajánlotta kommunista népbutítás céljára, biztos büszke lehet, hiszen átlagban több mint 11 ezer forint ment fejenként Gulyás Marciékhoz, akik most különösen kényelmesen folyhatnak el a fotelban a Lenin arckép alatt, mert erre még Uljanov elvtárs is csettintene, hát még Szamuely és a többi vörös pribék.

Vajon ez a 37 ezer ember hányszor beszélt arról nyálfröcsögve, hogy miért mennek súlyos 100 milliók propagandacélokra? Vajon hányszor írták ki törött szívecskékkel a közösségi oldalakon, hogy minden forintra szükség van az egészségügyben, mert romokban hever.

Hány nagyszájú beszélt arról, hogy szegény kutyák és macskák sorsa milyen borzasztó a menhelyeken?

Ezeknek az embereknek azonban mégsem az egészségügy a legfontosabb, hanem az, hogy a szélsőbaloldali propaganda terjedjen, hogy egy olyan ember, mint Gulyás Márton bölcselkedjen tovább minél több pénzből. Az a Gulyás és holdudvara, aki festékbombát dobott a Sándor-palotára, és előtte is csupán a szokásos szélsőbaloldali felforgató akciókból ismerhetjük a nevét. Miközben ezek az alakok diktatúráról, sajtócenzúráról és elnyomásról papolnak, rengeteg pénzből szervezik kőkeményen magukat. Láthattuk, hogy kiképzett szélsőbaloldali antifák érkeztek már hazánkba is, ahol pillanatok alatt agyba-főbe vertek magyar embereket. Nem csak a hangjuk nagy, egyre bátrabbak is, már nem futnak meg, ők vették át a kezdeményezést mindenhol.

Az utcán kegyetlen erőszakkal, a propagandában kérlelhetetlen szélsőbaloldali retorikával érkeztek meg újra és nem kímélnek senkit.

És ehhez még pénzt is kapnak. A Partizán amúgy is hihetetlenül ki van tömve, most meg érkezett még közel félmilliárd forint simán az adófelajánlásokból, azt pedig jól tudjuk, hogy mire használják a megállás nélkül ömlő forrásokat. Talán küldenek egy kis morzsát a rengeteg pénzzel támogatott, ugyancsak szélsőbaloldali Mércének is, akik most csődközelbe kerültek.”

***