Rekordbevétellel zárta a tavalyi évet a Partizán

Nyitókép forrása: A Partizán Youtube-oldala

Gulyás Márton csatornája még 2015-ben indult el, a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány égisze alatt. Az alapítvány vezetője Gulyás Márton, aki korábban baloldali aktivistaként és mozgalmárként vált ismertté. A szervezet megalakulása óra rendszeresen vesz részt nemzetközi pályázatokon, melyekből rendre jelentős külföldi támogatásokhoz jut – írta meg a Magyar Nemzet.

Pályázati út avagy a burkolt finanszírozás új lehetőségei

A Partitán csapata 2021 decemberében nyilvánosságra hozta, hogy részt vettek a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán, amely által

200 ezer dollárt nyertek el, ami körülbelül 67 millió forintnak felel meg.

A meghívásos pályázatok mellett egy idő után a külföldi támogatások is megjelentek. Gulyás Márton korábban egy videóban ismerte el, hogy az amerikai National Endowment for Democracy (NED) 98 ezer dolláros, azaz 34 millió forintos támogatást nyújtott a Partizán 2022-es választási roadshowjára.

Az idő előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá vált a külföldi finanszírozás. Gulyás Márton nem titkolta, hogy amerikai pénzekből is finanszírozzák őket. Sőt azt sem, egy amerikai kormány által finanszírozott egy hónapos ösztöndíjprogramon is részt vett.

Teljes padlógáz 2023-ban

Az elegendő pénzügyi források birtokában, 2023-ban a Partizán kiemelkedően aktív szereplőjévé vált a magyar közéletnek, és erre bizony a Mandiner.hu cikke már június 1-én felhívta a figyelmet. Novemberben bejelentették új politikai műsorukat, a Vétót, amelynek egyik műsorvezetője Ruff Bálint, korábbi SZDSZ-es kabinetfőnök, jelenleg Botka László szegedi polgármester politikai tanácsadója. A műsor fókuszában az ellenzék kritikai bírálata állt, annak szándékával, hogy ily módon „kihozva belőlük a legjobbat” pár lépéssel közelebb kerülhessenek a hőn áhított kormányváltáshoz.