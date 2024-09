Nyitókép: MTI/Purger Tamás

„Nincs bűnözési kupon” – ezzel a címmel írt véleménycikket Magyar Péterről Megyeri Dávid a Magyar Nemzeten.

Milyen politikus az, aki nemcsak notóriusan hazudik, hanem lop is?”

– tette fel a kérdést az írás elején a szerző.

„Talán túlzottan naivak vagyunk, de arra kérjük Magyar Pétert, ne okozzon csalódást követőinek, a júniusban rá szavazóknak, és mondjon le a mentelmi jogáról. Számos érv szól emellett, többek között az, hogy végre egyszer nem válnának el nála a szavak és a tettek. Már csak azért is logikus lenne ez a cselekedet, mivel nem csak mi emlékszünk arra, mennyire túlfűtött, ostorozó szavakkal ecsetelte, milyen galád dolog az, hogy egyesek a mentelmi joguk mögé bújnak” – írta Megyeri, aki hozzátette, hogy Magyar „kötelező ígéretet is tett arra: ha módjuk lesz rá, eltörlik a mentelmi jog intézményét. Hát akkor itt a szép alkalom, tessék egyszer az életben betartani az ígéretet, hiszen az önfelkent messiás hangsúlyozta, hogy nekik nem lesz rá szükségük semmi szín alatt. Igaz, azt is mondta ez a hazugságkedvelő egyén, hogy az európai parlamenti mandátumát sem fogja felvenni, és ez esetben is knockoutolta, semmibe vette saját szavait. Éppen ezért érdemes volna legalább kísérletet tennie hitelessége részleges visszaszerzésére.”