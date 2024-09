Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

„Olvasom például az egyik NER-közeli felületen, hogy mennyit keresett az elmúlt években Magyar Péter, amíg a NER-ből élt. Nem keveset sikerült kilapátolnia, miközben Menczer Tamás szerint ment a zseton, mégpedig fű alatt.

Annyi haszna mindenképpen van Magyar Péter felbukkanásának, hogy végre a NER-médiából is megtudhatjuk, mennyit lehet keresni a NER-ben pusztán azért, mert valaki egy NER-miniszter közeli hozzátartozója. Legalábbis a jelenlegi NER-szereplők szerint Magyar pusztán ennek köszönhette a jól fizető állásokat, nem pedig a teljesítményének. A helyzet az, hogy ezt készséggel el is lehet hinni. Mint írják, 2019 és 2024 között Magyar a NER részeként összesen 240 millió forintot vághatott zsebre.

Közben Menczer Tamástól azt is megtudtuk, hogy melegszik a Peti pitéje, ugyanis dőlnek a csontvázak. Mint kiderült, amíg pités Peti a Diákhitel Központot vezette, a haverok is kaptak »a lóvéból«. A jelenleg is NER-politikus szerint ráadásul »se közbeszerzés, se pályázat, se semmi« nem volt mellé. »Csak ment a zseton, fű alatt« – szúrta oda az egykori sportriporter a bűncselekménynek látszó NER-cselekményt. Persze nem is ezt rója fel igazán Menczer, hanem hogy most éppen Magyar munkáját segítik ezek a haverok. Ameddig ők is a NER részei voltak, addig valahogy nem volt baj, hogy »se közbeszerzés, se pályázat, se semmi«, vagy hogy »csak ment a zseton, fű alatt«.

Persze azon sincs mit csodálkozni, hogy a fű alatti zsetonék mentek tovább Péterrel. Hiszen a belebegtetett, ám végül be nem mutatott NER-botrányokkal Magyar éppen annyi lájkot hozott, ami abba az EP-be röpítette, ahová egyébként nem is akart menni. Valójában persze nem is ment, hiszen folyamatosan itthon parádézik. Na igen, a százmilliók mellett ezt is magára szedte Magyar a NER-ből. Tudniillik hogy nem kell valaminek lenni, elég annak látszani. Látvány pékség után jöhet a látvány-parlament. Ahol semmi nem számít, csak a látvány. Hiszen a Fidesz ebben volt a legjobb az elmúlt másfél évtizedben. A látvány szerint például Európa leginkább homofób kormányzata alatt rendezik a legnagyobb LMBTQ-rendezvényeket Magyarországon.”