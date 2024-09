Megcáfolta a rémhírt a kormány – mutatjuk a miniszter tájékoztatását

Több éves pénzügyi keretről dönt az EU

A rendezvényen fontos témák kerültek elő, így az uniós versenyképesség kapcsán Navracsics felhívta rá a települések vezetőinek, a polgármesterek figyelmét, hogy ne csak a településeik határáig lássanak, mert szükséges a régiós együttműködés. De emellett az önkormányzatokról se csak úgy beszéljenek, mint intézményvezetőkről, hanem inkább úgy, mint a térségben működő partnerekről.

Navracsics Tibor azt is elmondta, hogy minden egyes miniszter arra törekszik, hogy „valamilyen formában” az önkormányzatokat segítse.

Navracsics Tibor a magyar uniós elnökséget is szóba hozta, aminek elmondása szerint „két fontos témája a demográfiai helyzet és a kohéziós politika közötti összefüggés, illetve a versenyképesség javításának kérdései”. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter emellett azt is elárulta, hogy jelenleg is egy vita folyik az Európai Unió intézményeiben és a tagállamok között, amely a következő többéves pénzügyi kerettervről szól.