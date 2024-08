Kell-e viharoktól tartanunk a nemzeti ünnepen? A meteorológus válaszol!

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Lakatos Péter

„A hosszú hétvége elkezdődött, és egyben az időjárás megváltozása is. De ez egy nagyon lassú folyamat lesz, legalábbis, ami a lehűlést reméli” – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött rövid videójában Tóth Tamás, az MTVA meteorológusa augusztus 17-én, szombaton reggel.

Szerinte az alacsony nyomású légörvény és hozzá kapcsolódó, felettünk hullámzó időjárási frontrendszer több napig „vendégünk marad”.

Ez olyan szempontból nagyon jó hír, hogy végre megérkezhet a komolyabb csapadékutánpótlás,

de nem mindenütt az országban.

A szakértő kérdésünkre, milyen idő várható a következő napokban, illetve különösen is augusztus 20-án Budapesten, a tűzijáték ideje alatt, elmondta, hogy „az augusztus eddig eltelt részét meglehetősen stabil és napos idő jellemezte, ami hosszú távra is előjelezhető volt. Azonban a szombattól kezdődően úgynevezett konvektív időjárási helyzet kerül előtérbe. Budapesten is már átment az első nagyobb zivatar”.