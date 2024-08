Bolsevik módszerekkel szítja az indulatokat – visszavágott az egészségügyi államtitkár Magyar Péternek (VIDEÓ)

Az államtitkár úgy véli, ha Magyarnak az objektív tájékoztatás lenne a célja, akkor nemcsak a lerobbantabb részeket mutogatná a kórházakban, hanem azokat is, amelyek rendben működnek. A János Kórházban is csak azt mutatta be, hogy az egyik műtőben nem megy a klíma, ami egy valós probléma, de azt elfelejtette elmondani, hogy a másik tizenkettőben igen, a betegellátást átszervezték.

Takács úgy fogalmazott,

Magyar már a kérdésfeltevésében is hazugságot állít

– ez is egy ügyes bolsi módszer egyébként –, amikor azt kérdezi, miért akarja eltitkolni a kormány, hogy milyen állapotban vannak az egészségügyi intézmények. Az államtitkár nonszensznek nevezte, hogy a XXI. században egy közintézményben, ahol több ezer ember fordul meg, el akarnának valamit titkolni.