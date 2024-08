A lopott bicikli, a kirázott sátor, a telefontöltő és a kecskeméti rabló – novellába illő esetet közölt a rendőrség

Nyitóképünk illusztráció! Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Vasárnap este egy férfi lopott biciklivel érkezett a kecskeméti Árpádvárosba, ahol kirabolt egy sátrazó kínai férfit. A kínai állampolgár éppen sátrat vert, amikor a helybéli férfi észrevette a sátrat, rázni kezdte, majd a kijövő férfit inzultálta és bántalmazta. A támadó ezután eltulajdonította egy powerbankját, egy táskáját és a pénztárcáját – írta meg a police.hu.

A rablót nem sokkal később, a helyszín közelében elfogták, köszönhetően egy arra járó személynek. A férfinál megtalálták a lopott tárgyakat, és kifosztás miatt büntetőeljárás indult ellene. A nyomozók a rablásnál használt kerékpárt is lefoglalták.

Másnap bejelentés érkezett a rendőrségre egy kerékpárlopásról, amely alig néhány száz méterre történt a rablás helyszínétől. A tulajdonos azonosította a kerékpárt, ami megerősítette a gyanút, hogy azt is a támadó lopta el. A biciklit visszaadták a tulajdonosának, a kecskeméti férfi pedig most már nemcsak kifosztás, hanem lopás miatt is felelősségre vonásra számíthat.

