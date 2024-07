Demkó Attila: Zelenszkijnek „egyfajta becsípődése lett, hogy végre leüljön vele a magyar miniszterelnök”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Demkó Attila a közösségi oldalán osztott meg néhány érdekes információt az Orbán–Zelenszkij találkozóról, valamint elemezte a háborús helyzetet, egyúttal jóslatokba bocsátkozott a tűzszünettel kapcsolatban.

A biztonságpolitikai szakértő egy kijevi forrására hivatkozva állítja, hogy Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij tolmács nélkül négyszemközt másfél órát tárgyalt, ezen túl volt még másfél óra, amin a delegációk is részt vettek. Zelenszkij számára mindez azért volt fontos, mert az oroszok azzal támadják, hogy mivel lejárt a mandátuma, ezért nem legitim vezető. Demkó szerint a háborús jogrend miatt ez persze nem igaz.

Másrészről

Zelenszkijnek „egyfajta becsípődése lett, hogy végre leüljön vele a magyar miniszterelnök”.

Ez volt az oka annak is, hogy végül az ukránok tényleg rugalmasak voltak a kisebbségi jogokról szóló tárgyalások során.

Demkó kijevi forrása szerint

Zelenszkij a találkozót jónak értékelte, és ezt mondta a csapatának is.

A biztonságpolitikai szakértő a bejegyzését azzal folytatja, hogy rámutat arra, miszerint „a hangulat az utóbbi pár hónapban nagyot változott Ukrajnában. Eleinte 10, majd 30, most 58% támogatja a békét akkor is, ha területeket kell feladni.” Csak ezt nem hozzák nyilvánosságra, mert meglehetősen kellemetlen az ukrán vezetésre nézve. De a változást érzékeli az elnök is, ezért

lesz egy második „konferencia és meg fogják hívni az oroszokat is.”

A fronton nem áll jól Ukrajna. Harkivnál már 40 000 ukrán van 10 000 orosszal szemben, de csak nagyon lassan tudnak előre haladni a legjobb ukrán alakulatok is – tér rá a harctéri elemzésre.

„Ma pontosan úgy látom a helyzetet, mint két éve. Senki sem arat stratégiai győzelmet, de Ukrajna komoly területet veszít, ha nem is de jure – mert békét nem írnak alá.” – vonja le a következtetéseket.

Demkó szerint éppen ezért

tárgyalás és tűzszünet lesz, mert nem bírják tovább 2025 második felénél. Mostanáig nem mondtam időpontot, ma már merek: 2025 őszéig lesz tűzszünet, de inkább előbb.

Az ukrán mozgósítás nem sikertelen, de többet a társadalom nem visel el.