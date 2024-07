Nyitókép: FERENC ISZA / EC / AFP

„Mi is a péterizmus?

Péterizmusnak nevezzük azt, amikor multimilliomos véleményvezérek (értsd: hivatásos nyávogók) és diktatúrát meg hibrid rezsimet vizionáló média (erre leginkább a létezésük a cáfolat) bujtogatására az elvakult gyűlöletbe hergelt tömeg bármilyen Pétert hajlandó messiásként követni, ha a fent említett entitások megparancsolják azt neki. A Péterek tekintetében annyi az elvárás, hogy jobbról érkezzenek, (legalábbis papíron) és váltsák valóra a balliberális álmot. Az sem gond ha jobbikból érkezik az aktuális egynyári Péter, ahogy Jakab, vagy egyenesen a NER-ből, ahogy Magyar, minthogy az sem számít, ha épp a nyugiszobába tart, ahogy MZP. Akkor is kell. A balliberális álom pedig az, hogy Alföldi Róbertről – lehetőleg egy Dildóval a kezében – szobrot faragjanak a Vígszínház homlokzatára, újra álljon össze a Heti Hetes, Osváth Zsolt igazgató lehessen Bicskén, és lehetőség szerint a magyart, mint hivatalos nyelvet cseréljük ukránra, a papokat meg börtönözzük be Márianosztrán.

Hogy lett ebből nász?

A kasza tibizmus és a péterizmus külön-külön bizonyos hiányosságoktól szenved, amit egy nász kiegészíteni látszott. A kasza tibizmus hívei között nincsenek értelmiségiek, míg a péterizmus páholya kifejezetten a jómódú középosztályban hódít, ugyanakkor utóbbiak kevesen vannak, míg előbbiek kifejezetten sokan. A nász tehát lehetőséget adott, hogy a szektává fuzionált duó egyszerre legyen reprezentatív és mérhető is. Aminek persze, mint minden násznak ára van. Ez az ár pedig a jövőbeli komolyan vehetőség, hiszen a fúzió melléktermékeként legyártottak maguknak egy elitista Kasza Tibi klónt, aki köszöni szépen jól érzi magát, hogy már vannak saját rajongói, és már nem kell tülekednie az összejöveteleken, hogy egy székkel közelebb ülhessen Orbánhoz, ahogyan évekig tette.”