Szakértő: Magyarországot sikerült megvédeni az ukrajnai háborútól, ám a többi EU-s ország nem bújhat többé a hátunk mögé

A műsorban a hamarosna megkezdődő magyar uniós elnökség kapcsán az orbán Viktor által meghirdetett Make Europe Great Again! jelmondatról is beszéltek. A szlogen Koskovics Zoltán szerint – a fentieket is helyreteendő – egyértelmű utalás arra, hogy óriási változásra van szükség Európában,

„Ez egy olyan ajánlat, amely félreállítaná az uniót eddig kormányzó, meghatározó elitet. Nem oktalanul, hiszen régóta, de ez az elmúlt két évtizedben minimum folyamatosan a katasztrófa felé irányították Európa szerekerét; nem volt olyan válság, amit képesek voltak a megfelelően kezelni,

elrontották a pénzügyi válságot, a covidkezelést, hihetetlen korrupciós botrányok alakultak ki Ursula von der Leyen körül, nem jól kezelték az ukrán–orosz háborút, már a tizennegyedik szankciós csomagot fogadták el, azaz tizennegyedszerre megy az unió fejjel a falnak.

A most kibontakozóban lévő háttéralkuk következtében úgy tűnik, mégsem fog semmi változni. Ezért ajánlja Orbán Viktor, amit” – foglalta össze a szakértő.