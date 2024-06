Megdöbbentően meleg lesz, itt vannak a részletek

Nyitókép: Pixabay

A HungaroMet és az Időkép is arról ír, hogy kedden tovább fokozódik a hőség: napközben akár 34 fok is lehet, emiatt több vármegyében is kiadták a figyelmeztetést.

A legmelegebb órákban könnyen hőgutát, napszúrást kaphatunk,

így ekkor nem ajánlatos a szabadban tartózkodni. Kedden napos időben lesz részünk, legfeljebb kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen.

Csapadék nem valószínű.

A déli szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül. Délutánra 29 és 34 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.

A fokozódó hőség sokak szervezetét fogja megterhelni, hangsúlyozzák. A nagy melegben fáradékonyabbak, bágyadtabbak lehetünk, valamint felerősödhetnek migrénes panaszok a melegedésre érzékenyeknél.

Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, emiatt sokaknál fordulhat elő alvászavar, álmatlanság.

10 és 16 óra között nagyon erős, helyenként extrém erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.