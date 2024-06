Fotó: ATV/képernyőmentés

„Írásom elején szeretném leszögezni, hogy természetesen nem a szívem csücske az ATV, hiszen jó pár olyan munkatársa van a csatornának, akinek a médiában betöltött szerepét rendkívül károsnak tartom – elég csak a folyton »náciveszélyt« vizionáló Krúg Emíliára gondolni.

Az idegesítő, SZDSZ-es reflexeik levetkőzésére képtelen riportereket leszámítva viszont azt kell mondani, hogy az ATV az esetek többségében meglehetősen korrekt módon viselkedik, olyan politikai aktoroknak is megadja a nyilvános szereplés lehetőséget, amelyeket más – fideszes és balliberális – médiumok egyaránt elhallgatnak. Amíg például a köztévé, a TV2 vagy éppen az RTL szökőévente (vagy akkor sem) hívja be a műsoraiba a Mi Hazánk politikusait, addig az ATV rendszeresen lehetőséget biztosít arra, hogy a nemzeti ellenzéki párt is elmondhassa a véleményét a közügyeket érintő kérdésekben.

Így tett az ATV a Magyar Péter által gründolt Tisza Párttal is, mely bár a vasárnapi európai parlamenti és önkormányzati választásokig semmilyen testületnek nem volt a tagja, a közvélemény-kutatások alapján megbecsülhető jelentős támogatottsága okán a csatorna ugyancsak számos alkalommal meghívást küldött a párt alelnökének, vagyis Magyar Péternek.

Az ATV állítása szerint Varga Judit ex-férje többször visszautasította a megkeresést, sőt – mint azt mindannyian láthattuk – az EP-listavezetők számára rendezett vitára sem ment el.

Magyar Péter mindeközben azt hangoztatja, hogy a csatorna nem hívta elégszer, pedig ha valakinek, neki sokkal többet kellett volna szerepelni az ATV műsoraiban.

A Magyar Péter és a csatorna közötti ellentét az Egyenes Beszéd hétfő esti felvételén csúcsosodott ki, amikor Rónai Egon műsorvezető élő adásban átadott egy piros mappát a Tisza Párt alelnökének. Ez a mappa – Rónai elmondása szerint – azt tartalmazta, hogy az elmúlt hónapokban hányszor és melyik műsorokba hívták meg Magyart.