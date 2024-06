Kinek a forradalma? – Tölgyessy Péter öt tévedése

Nem csoda: a valódi problémák helyett a régi elitek hajmeresztő ideológiai kérdésekkel vannak elfoglalva, közben lecsúszóban van a középosztály, a nemzetközi kihívók megerősödnek, s ha ez nem lenne elég: az eliteknek sikerült újra belecsúszniuk egy végtelennek tűnő háborúba. Ami Európát illeti, az öreg kontinens annyira elveszítette önállóságát, hogy mindenben követi azt, amit az Atlanti-óceán túloldalán kitalálnak, még akkor is, ha ez szembe megy saját elemi érdekeivel. Ez ránk, magyarokra nézve is roppant káros, hiszen a mi természetes közegünkként működő európai térség hanyatlása minket is magával húz – ezúttal nem felfelé, hanem lefelé. Akárki legyen is kormányon Magyarországon, akár életösztönből, akár jól felfogott nemzeti érdekből kutya kötelessége lázadni a régi elitek önsorsrontó politikája ellen. Így tesz a mostani FIDESZ-kormány is, de ezzel nincs egyedül. A nyugati világban mára összeállt a régi elitekkel szemben kritikus szövetség,

amelynek Magyarország meghatározó, gyakran mintaadó eleme. Ilyesmire pedig évszázadok óta nem volt példa.

3. Erős visszacsatolás nélküli kormányzás? – Valójában tele vagyunk visszacsatolásokkal

Tölgyessy Péter legmeglepőbb állítása, hogy Magyarországon a kormányzás mindenféle visszacsatolás, azaz politikai visszajelzés nélkül történik. Ez egy olyan liberális toposz, amit gyakran hallani, de semmi alapja nincs, mint arra a mostani választási eredmények is rávilágítanak. E toposz megfogalmazói úgy tűnik, hogy nem értik a 2010 utáni kormányzás lényegét. Annak ugyanis az egyik legfontosabb fundamentuma, hogy a kormányzati döntések meghozatala a lehető legsűrűbb és legmélyebb szintű állampolgári visszajelzések mellett történjen. Nem véletlen, hogy egyesek ezt a kormányzási módszert éppen a visszajelzésen alapuló jellege miatt támadják. Egyfelől, ha egy jobboldali politikus olyan hibát vét, amely a választói közösség szerint elfogadhatatlan, akkor annak a jobboldalon azonnal következménye van. Erre ma Magyarországon egyetlen más politikai erő sem képes. Aztán ott vannak a kifejezetten állampolgári visszacsatolást szolgáló szakpolitikai eszközök, mint a rendszeres Nemzeti Konzultáció, vagy a különböző, legfontosabb kérdésekben tartott népszavazások, és persze a sorozatos választási megmérettetések.