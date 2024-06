A nyitókép illusztráció. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„Ezt jelentené Orbán ukrajnai »békéje« Magyarország számára

Ukrajna területének jelenleg körülbelül 19%-a van megszállva. Kíváncsiságból megrajzoltam, mit jelentene Magyarország számára, ha az ország 19%-át szállná meg az ellenség. Adódik a kérdés, kedves olvasó: te mit tennél?

Nézegessétek kicsit a csatolt térképeket, és gondolkodjatok. Ami a módszertant illeti, a tagolás vármegyei léptékű, tehát nem mentem le járási szintig. Mivel vármegye léptékű egységekből kell összerakni a szükséges terület-mennyiséget, ezért nyilván nem teljesen pontos egyik ábra sem, de a nagyságrend érzékeltetésére jó.

Annak érdekében, hogy a legjobban hasonlítson a helyzet az ukrajnaira, a megszállt területek egybefüggőek és valamelyik külső határ mentén helyezkednek el.

Az ellenség (legyen mondjuk a pirézek) az ország közel egyötödét uralja. Te mit tennél?

Folytassuk tovább az analógia felépítését: a Magyar Honvédség erői, kiegészülve százezernyi önkéntessel, akik az ellenséges támadás első napjaiban fogtak fegyvert, mindenhol tartják a frontot. Két éve már, hogy elhárítottuk a Budapestet fenyegető veszélyt, kivertük az ellenséget a főváros közeléből. A tavalyi ellentámadásunk nem sikerült jól, de a frontokat továbbra is szilárdan tartjuk.

És mögöttünk áll, minket támogat az egész Nyugat, az Egyesült Államoktól Finnországig, Spanyolországtól Kanadáig. Még az aprócska Izland is segít, még Marokkó is küldött harckocsikat. Nem szenvedtünk tehát vereséget. Tartjuk magunkat az ellenséggel szemben, és bízhatunk benne, hogy bár a Nyugat lassan ébredt, de egyre több és komolyabb segítséget kapunk majd. Pénzt, fegyvert, lőszert, politikai támogatást.

De harcolni nekünk kell. Sokan meghaltak a legjobbjaink közül, és sokan fognak is még. Az ellenség erős és kitartó, nem lehet egykönnyen legyőzni – de nem is lehetetlen.

Mi magunk is legyőztük két évvel ezelőtt: egészen Budapest külvárosaiig jutottak, mielőtt visszaszorítottuk őket. De az ország egyötöde még a kezükön van.

Az ellenség zászlója leng a szegedi dóm romjain, a megszállt területek felnőtt lakosságát szisztematikusan kínozzák és gyilkolják, és ezrével viszik el a magyar gyerekeket a megszállt területekről átnevelőtáborokba, amit üdültetésnek hazudnak.